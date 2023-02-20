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Malatya'daki binanın yıkılış anı kamerada! 13 kişiye mezar oldu! Kaçmayı denediler ama...

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Giriş: 20.02.2023 01:00
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depreme dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da bulunan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği Yetiş Apartmanı'nın yıkılış anı kameralara yansıdı. Depremin başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşlar kaçmaya çalışırken bazı kişilerin yıkılan binanın altında kaldığı görüldü. İşte o anlar...
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