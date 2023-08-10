Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! İlk detaylar belli oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 20.48'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'e yaptığı açıklamada il genelinde olumsuz bir ihbarın gelmediğini ifade etti. İşte detaylar...