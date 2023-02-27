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Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar A Haber’de: Enkaz altında baba ve kız var

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 12:56
Malatya'da 5,6'lık yeni bir deprem meydana geldi. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar A Haber canlı yayınında son durumu anlattı. Çınar, "Şu anda yıkılan bir binanın enkazının başındayım. Maalesef burada çevredekilerden aldığım bilgiye göre Baba kız olduğunu söyledikleri iki kişi dört katlı bir binanın en üst katında enkazda olduğunu söylüyorlar. Ekipler şu anda çok sessiz olmamızı söylüyorlar. İnşallah can kaybımız olmaz. 5-6 tane bina ile ilgili yıkıldığına dair bilgiler geldi.” ifadelerini kullandı.
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