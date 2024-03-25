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Mahzen operasyonları sürüyor! Bir suç örgütü daha çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 08:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışına firar eden Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren Mahzen-19 operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 13 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.
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