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27.01.2020

Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı: Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti. Haberi A Haber canlı yayınında alan Mahmut, "Bu vatana ait olmak çok güzel bir duygu Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

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