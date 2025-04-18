Mahmut Övür: "Netanyahu İran'ı bombalarsa batı mecburen destekler"

A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında, Gazeteci Mahmut Övür önemli değerlendirmelerde bulundu. Övür, "Hiçbir İslam ülkesinin güçlü olmasını istemeyen bir küresel akıl var. Netanyahu, İran'ı bombalarsa Batı mecburen destekler. Çünkü saldırı olacak, Batı'nın buradaki kalesi İsrail, kalesini korumak için İran'a karşı duracak." şeklinde konuştu.

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