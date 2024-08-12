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Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslenecek

Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 09:13
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas ile 14 Ağustos'ta görüşecek. Mahmud Abbas 15 Ağustos'ta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak.
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