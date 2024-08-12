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Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Ankara'ya geliyor! Melis'te güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak

Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Ankara'ya geliyor! Melis'te güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 16:22
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abbas ile 14 Ağustos’ta görüşecek. Mahmut Abbas, 15 Ağustos’ta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak.
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