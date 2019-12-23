Mahkeme Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında ara kararını açıkladı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmana girdiği sırada vahşice bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı. Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren’i iki defa bıçakladığını itiraf etti. Mahkeme heyeti katil zanlısı hakkındaki ara kararını açıkladı. Detaylar haberimizde...