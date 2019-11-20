Mahir Ünal A Haber'e konuştu! Barış Pınarı Harekatı devam edecek mi? |Video izle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularına yanıt verdi. Ünal, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarla ilgili konuştu. "Süreç böyle devam ederse gereği yapılacak. Teröre karşı kararlılığımızdan taviz vermeyiz" dedi. Öte yandan Karaköy'de iki başörtülü kız saldırı olayıyla ilgili de konuşan Ünal, CHP'li Engin Özkoç'un Meclis'teki skandal sözlerine, CHP'nin EYT ile ilgili yaptığı açıklamalara, ABD ile FETÖ'nün iadesi ve CHP'den ihraç edilen Yılmaz Ateş konularına da değindi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mahir Ünal'ın A Haber'e verdiği o özel röportaj...