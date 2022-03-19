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Lviv’de neler yaşanıyor? Sokaklarda son durum ne?

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 10:35
Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv’de bugün sokaklar sakin. Dün Rusya Lviv şehrindeki uçak tamir tesisini hedef aldı. Yerel saatle 06.00 sıralarında düzenlenen bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dün yaşanan endişenin ardından bugün halk biraz daha sakinleşti. Peki bölgede neler yaşanıyor? Son durumu Lviv’den A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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Lviv’de neler yaşanıyor?
Lviv’de neler yaşanıyor?
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