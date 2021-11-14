Lütfü Türkkan neden ihraç edilmedi? Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Tepkilerin odağındaki İYİ Partili Lütfü Türkkan vekillikten istifa edecek mi? Hukuki süreç nasıl işleyecek? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Hukukçu Serkan Toper ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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