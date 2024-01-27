27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Limon tüketirken dikkat! Limon direkt olarak tüketildiğinde dişleri çürütebilir

Limon tüketirken dikkat! Limon direkt olarak tüketildiğinde dişleri çürütebilir

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 12:12
Güncelleme:27.01.2024 15:39
C vitamini deposu olan limon yaz ve kış aylarının vazgeçilmez meyvesi. Ancak uzmanlar uyarıyor. Limon direkt olarak tüketildiğinde diş çürümesi ve reflüye neden olabiliyor. Peki limonun doğru tüketimi nasıl olmalı? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte AK Parti’nin İzmir adayları!
İşte AK Parti'nin İzmir adayları!
İzmir’de CHP yönetimine tepki!
İzmir'de CHP yönetimine tepki!
’’Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık’’
''Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık''
Oy pusulası için kura çekimi!
Oy pusulası için kura çekimi!
AK Parti’nin İzmir adayları belli oluyor
AK Parti'nin İzmir adayları belli oluyor
İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek?
İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek?
Yeni dönem için ilk adım...
Yeni dönem için ilk adım...
Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor!
Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor!
Limon tüketirken dikkat!
Limon tüketirken dikkat!
Köy yoluna çığ düştü!
Köy yoluna çığ düştü!
Firari müteahhit İstanbul’da yakalandı!
Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı!
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Daha Fazla Video Göster