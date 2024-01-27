Limon tüketirken dikkat! Limon direkt olarak tüketildiğinde dişleri çürütebilir

C vitamini deposu olan limon yaz ve kış aylarının vazgeçilmez meyvesi. Ancak uzmanlar uyarıyor. Limon direkt olarak tüketildiğinde diş çürümesi ve reflüye neden olabiliyor. Peki limonun doğru tüketimi nasıl olmalı? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN