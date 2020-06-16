Libya’daki milli hamleye kim, neden karşı? A Haber’de değerlendirildi

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında muhalefetin Libya’daki milli hamleye karşı menfi duruşu değerlendirildi. Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, ‘’Mesela Zeytin Dalı Harekatı esnasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi açıklamasıdır ‘’Afrin şehir merkezine girmeyelim’’ Daha sonra Barış Pınarı Harekatı yapılmadan önce; hepimiz, tüm Türkiye biliyor ki PKK/PYD yerleşti ve orada sözde kantonlar aracılığıyla bir devlet kurmaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı ‘’Ne olacak canım, PYD bize mi saldıracak?’’ diye bir ifade kullanıyor. Nedir bu? ‘karşılıklı sinyalizasyon’ birbirlerine sinyal veriyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Tam o noktaya değinmek lazım aslında Türkiye’de istikrarlı bir hükümetin var olması ve Türkiye’de son 20 yıl içinde inşa edilen yerli silah sanayiinden tutun da Suriye politikasına, bugün Kuzey Irak’ta yapılanlardan Libya’ya kadar, Türkiye bunları kimseden izin almadan yapıyor. Türkiye kimseden izin almadan bunları yaptığı için çok büyük rahatsızlık var. Dolayısıyla Türkiye’nin tekrar o eski 90’lı yıllarda sınır dışı operasyon yapamayan, yapmak için Batılıların gözüne bakan, AB süreçlerinde zavallı bir konuma oturan bir Türkiye imajını tekrar getirip Türkiye’nin üzerine dayatmak.’’ ifadelerini kullanan Yalçın bu sebeple farklı siyasi fraksiyon ve ideolojilerin bir araya geldiğini kaydederek, kirli muhalefetin kulağına fısıldananları şu sözlerle tanımladı: ‘’O yüzden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan iktidarının bir an evvel devrilmesi gerek, bütün siyasi farklılıklarınızı bir kenara bırakın, bu amaç etrafında toplanın. Bunun karşılığını da alacaksınız.’’