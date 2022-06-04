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LGS’ye son 1 gün kaldı | Öğrenciler sınav günü nelere dikkat etmeli?

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 10:28
Pazar günü öğrenciler ortaokuldan iyi bir liseye geçiş yapabilmek için sınava girecek. 1 milyon 300 bin öğrenci sınavda ter dökecek. Peki öğrenciler nelere dikkat etmeli? LGS’ye girecek öğrenci bugünü nasıl geçirmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eğitim uzmanı Nazik Kösegil değerlendirdi. Nazik Kösegil, “Öğrenci şu anda nasıl mutlu olacaksa, kendini nasıl daha huzurlu ve sakin hissedecekse öyle hareket etmeli. Beslenme şeklinde ise çok ağır besinler tüketmemeli. Fiziksel zarar görmeyecekleri açık hava etkinlikleri yapılabilir. Olağanüstü hal gibi değil daha normal bir gün gibi geçirilmeli. Böylece öğrencide kendi için problem var duygusuna kapılmasın.” dedi.
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