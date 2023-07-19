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LGS tercihleri bugün saat 17.00'de bitiyor, sonuçlar 24 Temmuz'da

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 10:51
3 Temmuz'da başlayan LGS tercih dönemi bugün sona eriyor. Peki LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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