Leopard-2 sevkiyatında yeşil ışık! Kim neden Leopard-2'yi istiyor? Leopard-2 tankları hangi ülkede var?

Almanya Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard-2 tankı sevkiyatına yeşil ışık yaktı. Gündemin öne çıkan bir diğer başlığı ise Türkiye'nin İngiltere'den Type-23 Fırkateyni alacağı iddiaları... Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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