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12.12.2019

KYK borçları siliniyor mu? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı |Video

Üniversite öğrencilerine KYK müjdesi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları hakkında yaptığı açıklama öğrencilerin yüzünü güldürdü. KYK borçları silinecek mi, yoksa başka bir yöntem mi bulunacak? Bu soruları yanıtı için Başkan Erdoğan, Meclis'te bütçe görüşmelerinin sonlanmasına işaret etmiş ve "Şu anda bizim gündemimizde. Bu konuyu öğrencilerimizin lehine olacak bir şekilde bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatırıp değerlendireceğiz" dedi.  Peki öğrenciler Başkan Erdoğan'ın KYK ile ilgili yapmış olduğu açıklama hakkında neler söyledi. İşte o öğrencilerin yorumları...

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