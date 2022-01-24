24 Ocak 2022, Pazartesi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 40 araç birbirine girdi
Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. .