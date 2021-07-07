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Kuzey Irak'a hava harekatı! Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

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Giriş: 07.07.2021 11:54
Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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