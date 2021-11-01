01 Kasım 2021, Pazartesi
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Kuzey Irak şehidine veda! Şehit er İslam Çiftçi memleketinde ebediyete uğurlandı
Kuzey Irak'ta şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Piyade sözleşmeli er Osmail Çiftçi, Irak'ın kuzeyindeki Dalya Üst Bölgesi’ndeki emniyet noktasında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan çiftçi için Maraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Kahraman şehit Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.