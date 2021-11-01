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Kuzey Irak şehidine veda! Şehit er İslam Çiftçi memleketinde ebediyete uğurlandı

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Giriş: 01.11.2021 13:15
Güncelleme:01.11.2021 13:16
Kuzey Irak'ta şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Piyade sözleşmeli er Osmail Çiftçi, Irak'ın kuzeyindeki Dalya Üst Bölgesi’ndeki emniyet noktasında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan çiftçi için Maraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Kahraman şehit Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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