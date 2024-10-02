“Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı

Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-31” operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı.

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