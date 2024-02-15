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Kurum’dan risksiz İstanbul projesi! Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 17:47
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı murat kurum, "SİZTEM İSTANBUL" yaklaşımıyla İstanbullulara yeni vaatlerini açıkladı. Kentsel dönüşümde yapılacakların sinyalini verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karakaş ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahir Usta anlattı. İşte haberin detayları…
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