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10.03.2020

Küresel terör ittifakının yeni hedefi neresi?

Türkiye, yapılan operasyonlar ve ateşkes ile bölgede tahmin edilenden farklı olarak neler yarattı? Ortadoğu’da beklenenin dışında Türkiye’nin başarıları neler oldu? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör tüm soruların yanıtlarını Canan Barlas ile Gündem programında yanıtladı.

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Bölgede Türkiye olmadan herhangi bir oluşumun olmayacağını gösterdik ve bu çok önemli bir husustur." ifadesinde bulundu.

"BÖLGEDE TÜRKİYE OLMADAN HERHANGİ BİR OLUŞUMUN OLMAYACAĞINI GÖSTERDİK"

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör şu notları kaydetti:
"Bölgede Türkiye olmadan herhangi bir oluşumun olmayacağını gösterdik ve bu çok önemli bir husustur. Burada göç dalgasının Türkiye'ye ekonomik ve sosyolojik etkileri açısından değerlendirmemek gerekir. O bölgede farklı demokratik yapının oluşmasını engelleyerek bölgenin insanlarının o coğrafyada tekrar yaşamasını hedefliyoruz. Burada asıl amaçta terör koridorunu engellemektir. Ek olarak Rusya'nın en büyük amacı o coğrafyada kalmaktır. Zayıf bir Suriye olması da Ruslar için bir sorun yaratmıyor aksine daha çok kendilerine muhtaç oluyor. ABD'nin beklentisi ise Fırat'ın doğusunda %8'lik bir nüfusla Suriye'nin 3/1'ini kontrol edecek bir bölgeye hakim olmaya çalışıyor. Olayı Irak'ta da birleştirirsek o bölgede daha önceki büyük koridor projesinin değişikliğine yönelik bir şeyler yapmayı amaçlıyor."

Son dakika: Almanyadan Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı için flaş açıklama: İyi bir haber geldi SON DAKİKA: ALMANYA'DAN TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA VARILAN "İDLİB MUTABAKATI" İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: İYİ BİR HABER GELDİ
Türk ve Rus Ordusundan İdlib Mutabakatı sonrası ilk devriye TÜRK VE RUS ORDUSUNDAN İDLİB MUTABAKATI SONRASI İLK DEVRİYE
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki tarihi İdlib zirvesi dünya basınında büyük yankı buldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ TARİHİ İDLİB ZİRVESİ DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU
İdlib Mutabakatına ABD’den ilk yorum geldi: Bölgedeki insani krizi durdurmasını umuyoruz 'İDLİB MUTABAKATI'NA ABD'DEN İLK YORUM GELDİ: BÖLGEDEKİ İNSANİ KRİZİ DURDURMASINI UMUYORUZ

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