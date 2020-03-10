Küresel terör ittifakının yeni hedefi neresi?
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Bölgede Türkiye olmadan herhangi bir oluşumun olmayacağını gösterdik ve bu çok önemli bir husustur." ifadesinde bulundu.
"BÖLGEDE TÜRKİYE OLMADAN HERHANGİ BİR OLUŞUMUN OLMAYACAĞINI GÖSTERDİK"
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör şu notları kaydetti:
"Bölgede Türkiye olmadan herhangi bir oluşumun olmayacağını gösterdik ve bu çok önemli bir husustur. Burada göç dalgasının Türkiye'ye ekonomik ve sosyolojik etkileri açısından değerlendirmemek gerekir. O bölgede farklı demokratik yapının oluşmasını engelleyerek bölgenin insanlarının o coğrafyada tekrar yaşamasını hedefliyoruz. Burada asıl amaçta terör koridorunu engellemektir. Ek olarak Rusya'nın en büyük amacı o coğrafyada kalmaktır. Zayıf bir Suriye olması da Ruslar için bir sorun yaratmıyor aksine daha çok kendilerine muhtaç oluyor. ABD'nin beklentisi ise Fırat'ın doğusunda %8'lik bir nüfusla Suriye'nin 3/1'ini kontrol edecek bir bölgeye hakim olmaya çalışıyor. Olayı Irak'ta da birleştirirsek o bölgede daha önceki büyük koridor projesinin değişikliğine yönelik bir şeyler yapmayı amaçlıyor."
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