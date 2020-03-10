Küresel terör ittifakının yeni hedefi neresi?

Türkiye, yapılan operasyonlar ve ateşkes ile bölgede tahmin edilenden farklı olarak neler yarattı? Ortadoğu’da beklenenin dışında Türkiye’nin başarıları neler oldu? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör tüm soruların yanıtlarını Canan Barlas ile Gündem programında yanıtladı.

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Bölgede Türkiye olmadan herhangi bir oluşumun olmayacağını gösterdik ve bu çok önemli bir husustur." ifadesinde bulundu.

"BÖLGEDE TÜRKİYE OLMADAN HERHANGİ BİR OLUŞUMUN OLMAYACAĞINI GÖSTERDİK"