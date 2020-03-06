Son dakika: Almanya'dan Türkiye ile Rusya arasında varılan "İdlib mutabakatı" için flaş açıklama: İyi bir haber geldi
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ile Türkiye dün yapılan kritik görüşme sonucunda İdlib'de ateşkes anlaşmasına vardı. Konuya ilişkin Alman hükümetinden ilk açıklama geldi. Almanya tarafından Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Hükümet adına sözcü Steffen Seibert Berlin ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul konuştu.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada varılan ateşkesin şu anda uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, ''Başkan Erdoğan ve Başkan Putin ile varılan ateşkes uzlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu İdlib'deki siviller için iyi bir haber.'' dedi.
İNSANİ YARDIM MESAJI
Ateşkes ile çok zor durumda olan sivillerin bir nebze nefes alabileceğini belirten Seibert insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılmasına imkan tanınmasını umduklarını kaydetti.
"GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ"
Seibert ayrıca Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının gelecek günlerde İdlib çevresindeki otoyollar konusunda bir araya geleceğini ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.
"RUSYA'NIN SORUMLULUKLARI VAR"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul da Suriye'de siyasi sürecin mümkün hale gelebilmesi için Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Breul ayrıca İdlib üzerinde uçuş yasağı getirilmesi konusundaki bir soruya da Rusya'nın bölgede uçuşa yasak bölge konusunu kabul edeceğini düşünemediğini ifade etti.
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