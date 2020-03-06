06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Almanya'dan Türkiye ile Rusya arasında varılan "İdlib mutabakatı" için flaş açıklama: İyi bir haber geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
ABONE OL
ALMANYA: İYİ BİR HABER GELDİ!

SON DAKİKA HABERİ: ile dün yapılan kritik görüşme sonucunda 'de anlaşmasına vardı. Konuya ilişkin Alman hükümetinden ilk açıklama geldi. tarafından Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Hükümet adına sözcü Berlin ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuştu.

Hükümet Sözcüsü Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada varılan ateşkesin şu anda uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, ''Başkan Erdoğan ve Başkan Putin ile varılan ateşkes uzlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu İdlib'deki siviller için iyi bir haber.'' dedi.

İNSANİ YARDIM MESAJI

ile çok zor durumda olan sivillerin bir nebze nefes alabileceğini belirten Seibert insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılmasına imkan tanınmasını umduklarını kaydetti.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Seibert ayrıca ve savunma bakanlarının gelecek günlerde çevresindeki otoyollar konusunda bir araya geleceğini ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

"RUSYA'NIN SORUMLULUKLARI VAR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü da 'de siyasi sürecin mümkün hale gelebilmesi için Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Breul ayrıca İdlib üzerinde uçuş yasağı getirilmesi konusundaki bir soruya da Rusya'nın bölgede uçuşa yasak bölge konusunu kabul edeceğini düşünemediğini ifade etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki tarihi İdlib zirvesi dünya basınında büyük yankı buldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ TARİHİ İDLİB ZİRVESİ DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN