Küresel enerji krizi | ANALİZ

Dünya pandemi krizinin ardından büyük bir girdaba düştü. Ukrayna - Rusya savaşı ekonomik buhranı daha da derinleştirdi. İşte bu dönemde Türkiye yaptığı atılımlarla enerjide kilit konuma geldi. Detaylar A Haber Editörü Aykut Gül'ün hazırladığı milli enerji hamlelerine ilişkin analiz haberimizde...

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