10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Küresel enerji krizi | ANALİZ

Küresel enerji krizi | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 08:40
Dünya pandemi krizinin ardından büyük bir girdaba düştü. Ukrayna - Rusya savaşı ekonomik buhranı daha da derinleştirdi. İşte bu dönemde Türkiye yaptığı atılımlarla enerjide kilit konuma geldi. Detaylar A Haber Editörü Aykut Gül'ün hazırladığı milli enerji hamlelerine ilişkin analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küresel enerji krizi
Küresel enerji krizi
G20 Zirvesinden yansıyan kulisler!
"G20 Zirvesi"nden yansıyan kulisler!
Sevinç’ten canlı yayında Eren Erdem’e ters köşe!
Sevinç'ten canlı yayında Eren Erdem'e ters köşe!
Kılıçdaroğlu’nun korumaları üyeyi tartakladı
Kılıçdaroğlu'nun korumaları üyeyi tartakladı
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yeni operasyon!
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yeni operasyon!
Tapu işlemi yaparken dikkat!
Tapu işlemi yaparken dikkat!
Küresel barışın umudu: Başkan Erdoğan
Küresel barışın umudu: Başkan Erdoğan
Hatay’da çarşı pazar hareketlenmeye başladı
Hatay'da çarşı pazar hareketlenmeye başladı
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü
Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü
Lider eşleriyle buluşma!
Lider eşleriyle buluşma!
Daha Fazla Video Göster