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Kuraklık Tuz Gölü'nü vurdu! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor mu?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 14.05.2024 13:34
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü kuraklıkla karşı karşıya. Tuz gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan  jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir anlattı.
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