Kuraklık Tuz Gölü'nü vurdu! Tuz Gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor mu?

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü kuraklıkla karşı karşıya. Tuz gölü kuraklık nedeniyle küçülüyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir anlattı.

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