Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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