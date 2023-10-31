31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2023 10:58
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Ersoy’dan önemli açıklamalar
Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
MİT’ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
Katil İsrail’den Cenin’e baskın
Katil İsrail'den Cenin'e baskın
BM Dünya Şehirler Günü
BM Dünya Şehirler Günü
Katil İsrail’in Gazze katliamında 25. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün
“Küfürbaz savcı” hakkında skandal karar
“Küfürbaz savcı” hakkında skandal karar
PKK’ya kış operasyonu
PKK'ya kış operasyonu
Kritik Kabine bugün
Kritik Kabine bugün
ABD’den çifte standart!
ABD’den çifte standart!
Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman
Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman
İşgal altındaki Doğu Kudüs karıştı
İşgal altındaki Doğu Kudüs karıştı
İsrail’in alçak girişimi! Canlı yayında anlattı
İsrail'in alçak girişimi! Canlı yayında anlattı
Daha Fazla Video Göster