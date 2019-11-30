Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Muharrem İnce bitti, İpin ucu Kılıçdaroğlu’nda mı?
Türkiye günlerdir CHP'de yaşanan kumpas rezaletini konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için kurulan ve Muharrem İnce'yi hedef aldığı söylenen kumpastan sonra ortalık iyice karıştı. Muharrem İnce, "CHP içindeki çeteyi" işaret ederken meydan okudu. Ancak Muharrem İnce, çektiği restten sonra bir anda derin bir sessizliğe gömüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin İnce'yi ihraç ile tehdit ederek susturduğu konuşulurken bu konu hakkında Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın önemli bir yazı kaleme aldı. Hasan Basri Yalçın," Muharrem İnce'yi siyaseten gömdüler. Allah taksiratını affetsin. Ama tam olarak kimin gömdüğü şimdilik muamma. Kimileri asıl kaynak olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Bu zamana kadar parti içi muhalefeti teker teker devre dışı bıraktığı için İnce'yi de bitirenin Kılıçdaroğlu olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın yazısından öne çıkan satır başları:
KILIÇDAROĞLU HEP BİR FİGÜRANDI
"Evet, CHP'nin delege yapısı Kılıçdaroğlu'nun elinde kurumsal anlamda önemli bir koz. Bu sayede kolayca tasfiye gerçekleştirebilir. Ama bu seferki durumun delege yapısıyla alakası yok. Kendisinin de bir figüran olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce'nin ima ettiği ama açıklama cesaretini gösteremediği çete ve o çeteye müzahir tüm küreselci isimler uzun süredir CHP'yi kontrol ediyor. Kılıçdaroğlu bu resmin içinde aslında hep bir figürandı.
"BİR ADAM SIRF İŞE YARAMAZ DİYE İŞE YARAR MI?"
Asıl özelliği düşük profilli olması. İşe yaramaz. Aday olmaz. Siyasi geleceği yok. Bu nedenle partiyi uzaktan kumandayla yönetmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Bir adam sırf işe yaramaz diye işe yarar mı? Olabiliyormuş. Çünkü bu zamana kadar her neyi ve kimi dayattılarsa Kılıçdaroğlu kabul etmek durumunda kaldı. İşte bu yüzden hâlâ o koltukta oturuyor."
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