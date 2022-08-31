Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği aday

Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği A Haber ekranlarına yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Gazeteci İlker Yücel, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yücel son dönemde Abdullah Gül ile Kılıçdaroğlu arasında yaşananları paylaşırken, adayın kim olacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte detaylar...