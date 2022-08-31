31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği aday

Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği aday

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2022 00:20
Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği A Haber ekranlarına yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Gazeteci İlker Yücel, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yücel son dönemde Abdullah Gül ile Kılıçdaroğlu arasında yaşananları paylaşırken, adayın kim olacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte detaylar...
Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği aday
Kulislerde bomba 2023 iddiası! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği aday
Muhalefetin ’engelleme’ operasyonlarına tepki
Muhalefetin 'engelleme' operasyonlarına tepki
Başkan Erdoğan mehteran takımına eşlik etti
Başkan Erdoğan mehteran takımına eşlik etti
Başkan Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Başkan Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan’dan ’İzzetbegoviç’ anısı: Size emanet
Erdoğan'dan 'İzzetbegoviç' anısı: "Size emanet"
Ban’ın şoförünün evine baskın! Evrak yakarken...
Ban’ın şoförünün evine baskın! Evrak yakarken...
Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı
Mehmet Kasapoğlu Dumlupınar’da halka seslendi.
Mehmet Kasapoğlu Dumlupınar'da halka seslendi.
Ulus’taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü
Ulus'taki eski meclis binasına kortej yürüyüşü
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken nasıl yakalandı?
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken nasıl yakalandı?
MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyonu
MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyonu
Bayraktar’dan önemli açıklama: Bu kadarı yetmez
Bayraktar'dan önemli açıklama: Bu kadarı yetmez
Daha Fazla Video Göster