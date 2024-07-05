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Kudüs'te gergin bekleyiş! Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 12:44
Güncelleme:05.07.2024 12:44
İsrail ordusu Gazze'de katliama devam ediyor. Ateşkes ise hala belirsiz. Hem Hamas'tan hem de İsrail tarafından açıklamalar gelirken taraflar henüz bir ateşkes üzerinde anlaşmadı. Tüm bu yaşananların gölgesinde, Filistinliler bir kez daha Mescid-i Aksa'da cuma namazı için bir araya geliyor. Ayrıntıları Kudüste bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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