29 Aralık 2021, Çarşamba
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Kripto parada yasal düzenleme ile neler değişti?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kripto parada yasal düzenlemeye ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Elitaş konuya ilişkin bir an önce yeni bir yasanın çıkarılacağını belirtirken, teknik çalışmalar sonucu ortak noktada buluşulacağının altını çizdi.