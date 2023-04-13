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Köy evleri bayramda teslim ediliyor! İşte bir hafta sonra depremzedelere teslim edilecek köy evleri

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 13:43
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köy evleri bir hafta sonra depremzedelere teslim edilecek. Ayrıntıları çalışmaları yerinde takip eden A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel aktardı.
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