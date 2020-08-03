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Koronavirüsle mücadelede rakamlar ne anlatıyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer değerlendirdi
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirirken son tabloyu yorumladı. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Tezer, imtinalı olunması gerektiğini söyledi.