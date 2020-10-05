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Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı

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Giriş: 05.10.2020 01:01
Güncelleme:05.10.2020 01:10
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen D vitamini ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vitamin D alımında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çilingiroğlu, ihtiyaç olması halinde alınması gerektiğinin altını çizdi.
Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı?
Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı?
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