Koronavirüse karşı D vitamini faydalı mı? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen D vitamini ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vitamin D alımında dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirten Çilingiroğlu, ihtiyaç olması halinde alınması gerektiğinin altını çizdi.