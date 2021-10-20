Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

Türk bilim insanları Kovid-19'u saptamak için kullanılan PCR ve antijen testleri için yeni yöntem geliştirdi. Artık 'gargara' örneği de incelenenerek sonuç tespit edilebilecek. Peki nasıl çalışıyor? Kovid-19 testinde gargara yöntemiyle sonuç nasıl belirlenecek? Normal PCR testlerinden farkı ne? Sonuçlar nasıl? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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