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Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

Türk bilim insanları Kovid-19'u saptamak için kullanılan PCR ve antijen testleri için yeni yöntem geliştirdi. Artık 'gargara' örneği de incelenenerek sonuç tespit edilebilecek. Peki nasıl çalışıyor? Kovid-19 testinde gargara yöntemiyle sonuç nasıl belirlenecek? Normal PCR testlerinden farkı ne? Sonuçlar nasıl? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 13:11
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Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

Türk bilim insanları isimlerini bir taraftan aşıyla duyururken diğer yandan da önemli bir buluşa imza attılar. Acıbadem Üniversitesi öğretim üyeleri bu konuda çalışma yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

PCR testleri şu anda sürüntüyle gerçekleştiriliyor ama bu geliştirilen yöntemle birlikte artık ağızdan çalkama yöntemiyle gargara yöntemiyle de bundan sonra PCR testi yapılabilecek.

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Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

Peki normal PCR testlerinden farkı ne? Kovid-19 testinde gargara yöntemiyle sonuç nasıl belirlenecek? Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

"SÜRÜNTÜ ALMA YÖNTEMİ OLDUKÇA SIKINTILI"

Bu bir yeni örnek alma yöntemi PCR için. Bildiğiniz gibi tüm dünyada şu anda PCR veya antijen testleri Kovid-19 tanısında kullanılıyor. Bunlar için örnek burundan boğaza kadar girilen bir çubukla sürüntü alma şeklinde gerçekleştiriliyor. Fakat bu yöntemin oldukça sıkıntıları var. Çok ağrılı bir yöntem, çocuklarda örnek almak çok daha zor oluyor.

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Koronavirüs testinde yeni yöntem: Sürüntü yerine gargara | Türk bilim insanları geliştirdi

BİYOLOJİK SIVILARI YOĞUNLAŞTIRAN YÖNTEM

Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve daha basit örnek alabilmek için biz bir biyolojik sıvıları yoğunlaştıran yöntem ve polimer geliştirdik. Bu yöntemde artık gargara ve ağız çalkalama suyunu yoğunlaştırarak burundan alınan sürüntü örneğine göre eşit düzeyde ya da daha iyi Kovid-19 tanısı yapabiliyoruz.