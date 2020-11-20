Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları Türkiye’de de artışa geçti. Koronavirüs vakalarının giderek artmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir takım tedbirlerin uygulanacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağının olduğu saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında şehirler arası seyahat etmek yasak olacak. Peki şehirler arası seyahat yasağı olacak mı, hafta sonu İstanbul'a giriş ve çıkışlar kapatıldı mı? İstanbul’da seyahat yasağından kimler muaf olacak? İşte detaylar…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU İLLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ...

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şehirler arası seyahat yasağı hafta sonu da yasak saatlerinde söz konusu. Sokağa çıkma yasağının olduğu saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında şehirler arası seyahat etmek yasak olacak. Bazı özel durumlar haricinde vatandaşlar, özel araçlarıyla da şehir dışına çıkamayacak. Peki kimler şehirler arası seyahat yasağından muaf olacak?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır.



Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.