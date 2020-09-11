11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek entübe edildi

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek entübe edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2020 19:43
Güncelleme:11.09.2020 19:43
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan bilgi verdi. Özkan, Başkan Böcek'in entübe edidiğini ifade etti.

Başkan Böcek'in son durumu hakkında yoğun bakım doktorlarından bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak tüm imkanlarıyla her zaman desteğe hazır olduklarını kaydetti.

VALİ YAZICI VE REKTÖR ÖZKAN'DAN MUHİTTİN BÖCEK AÇIKLAMASI

Başkan Böcek'in durumunu özel olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Rektör Özkan, Başkan Böcek'in yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Hastane yönetiminin Başkan Böcek ile ilgili verdiği bilgilendirme toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile hastane yönetimi ve Başkan Böcek'in yakınları katıldı.

BAŞKAN BÖCEK'İN DURUMU 'STABİL'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Böcek'in 24 saat içerisindeki durumunun stabil olarak devam ettiğini açıkladı.

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi uyutularak sürüyor. Başkan Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi, "Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" diyerek kamuoyuna duyuru yaptı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Muhittin Böcek entübe edildi
Muhittin Böcek entübe edildi
11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı
11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı
Muhittin Böcek'in sağlık duruma ilişkin yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık duruma ilişkin yeni açıklama
Bahçeli: Osmanlı şamarı indirilecektir!
Bahçeli: "Osmanlı şamarı indirilecektir!"
Operasyon bölgesinden acı haber: 3 şehit
Operasyon bölgesinden acı haber: 3 şehit
Akdeniz'de sıcak dakikalar! F-16'lar havalandı
Akdeniz'de sıcak dakikalar! F-16'lar havalandı
Bomba sözler: İçimizdeki Fransızlar Macron ile beraberler
Bomba sözler: İçimizdeki Fransızlar Macron ile beraberler
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
ABD Doğu Akdeniz'de devreye mi giriyor?
ABD Doğu Akdeniz'de devreye mi giriyor?
CHP'den özel sektöre tehdit!
CHP'den özel sektöre tehdit!
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tarihi ders: Failleri Fransızlardır!
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tarihi ders: Failleri Fransızlardır!
Daha Fazla Video Göster