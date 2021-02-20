Koronavirüs salgınının çocuklara teknolojik etkisi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok çocuklar etkilendi. Onların oyun alanları sokaklar yerine ne yazık ki tablet ve bilgisayarlar oldu. Peki bu durum çocukların ekran kullanma süresini ne kadar artırdı? Çocuklar arasında teknolojinin kullanım sıklığı ne durum? Koronavirüs salgını çocukların ekran kullanım süresini nasıl etkiledi? Akıllardaki tüm sorulara A Haber’e konuşan uzman isimler cevap verdi.