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13.03.2020

Koronavirüs (corona virüs) ölüm sayı kaç? Vaka sayında son durum ne? Son 24 saatte neler oldu? |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne on binlerce kişinin ise rahatsızlanmasına sebep oldu? 118 ülkeye yayılan ölümcül virüs için dünya alarma geçti. Peki koronavirüsün görüldüğü ülkelerde son 24 saatte neler yaşandı? Virüs kaç kişiye bulaştı? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Koronavirüs tespit edilen kişilerinden kaçı iyileşti. A News Koordinatörü Orhan Sali, dünya son 24 saatte koronavirüs ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında aktardı.

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