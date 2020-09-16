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Koronavirüs Bilim Kurulu yeni önlemler açıklayacak mı? Toplantı saat kaçta? Sağlık bakanı Fahrettin Koca kaçta açıklama yapacak?

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Giriş: 16.09.2020 15:22
Güncelleme:16.09.2020 15:25
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Peki Koronavirüs Bilim Kurulu yeni önlemler açıklayacak mı? Toplantının gündeminde ne var? Toplantı saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları canlı yayında anlattı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Peki Koronavirüs Bilim Kurulu yeni önlemler açıklayacak mı? Toplantının gündeminde ne var? Toplantı saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları canlı yayında anlattı.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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