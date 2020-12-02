Çocuklar aşı olacak mı? Prof. Dr. Özlü açıkladı

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantı öncesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, toplantının gündemine dair bilgileri A Haber canlı yayınında açıkladı. Prof. Dr. Özlü, Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki son durumu, aşıyla ilgili merak edilen tüm soruları ve alınan yeni kısıtlama tedbirlerinin sonuçlarının ne zaman verilere yansıyacağını açıkladı.

A Haber canlı yayınına konu olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

COVID-19 AŞISI GÜVENİLİR Mİ?

"Bugüne kadar virüsten kaçıyorduk, hiçbir silahımız yoktu ama bugün aşı var" diyen Prof. Dr. Özlü, "Önümüzdeki süreçte her şeyin normal olacağı anlamına gelmiyor. Önemli bir aşama kaydedildi. Bugün Bilim Kurulu toplantısında da gündemimiz aşı. Aşılamanın kimlere hangi sırayla yapılacağı ve risk gruplarının öncelikli olacağı kamuoyu ile paylaşılacak. Tereddütler ve soru işaretlerinin olması doğal. Yurttaşlarımız şundan emin olsun. Kullanıma girecek aşıyla ilgili "Aşı Bilim Kurulu" inceleyip onay veriyor. Türkiye'ye uygulanacak olan aşı 2 aydır kullanılıyor ve 700'den fazla kişide kullanıldı. Hiçbir yan ve olumsuz etki görülmedi. Görülseydi böyle bir anlaşma yapılmazdı. Bu aşı inaktif bir aşı, bu tür aşılar dünyada 100 yıldır kullanılıyor endişe etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDA AŞI UYGULAMASI YAPILACAK MI?

Genelde aşı çalışmalarının 18-59 yaş arasında uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Pek çok aşının çocuk yaş grubunda veya ileri yaş grubunda çalışmaları henüz yayınlanmış değil. Bir pandemi söz konusu olduğu olduğu için bu aşıların belli bir yaş grubunda güvenliği ve etkinliği ortaya çıktıysa, diğer yaş gruplarında risk alınıp onay verilebilir. Bu tür onaylar inaktif aşılar için geçmişten gelen güvenilirlikle daha kolay verilebilir. 20 yaş altı ve çocuklar şu anda öncelikli aşılama grupları arasında yer almıyor." dedi.

AŞIYI UYGULAMA ÖNCELİĞİ NASIL OLACAK?

Risk sadece hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır seyretme riskinin dışında hastalığı bulaştırma riskinin de göz önünde bulundurulmasını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü öncelik sırasını şöyle sıraladı;

1- Virüsle karşılaşma yakalanma riski yüksek olan kişiler

2- Virüsü taşıma ve başkalarına bulaştırma riski olan kişiler

3- Virüse yakalandığı zaman hastalanma, ağır seyretme ve ölüm riski yüksek olan kişiler

Prof. Dr. Özlü, aşı kimlere nasıl ve hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı sorusunun yanıtını toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklayabileceğini söyledi.

KISITLAMALAR NE ZAMAN SONUÇ VERECEK?

Yeni koronavirüs tedbirlerinin neticelerinin 10-15 günden önce görülemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, "10 günden önce alınan tedbirlerin sonuçlarını kesinlikle göremeyiz 15-20 güne kayabilir sonuçları görmemiz. Bazı kısıtlamalar konuldu ama AVM'lerde gördük insanlar yiyeceklerini restoranlar değil ama yerlerde yedi. Bu tedbirlerin işe yarayacağını umut ediyorum ama burada esas olan şey sadece kamunun kararıyla pandemi yönetilemez. Vatandaşlar katkı sağlamalı. Yurttaşlarda kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. Yoksa pandemiyle başa çıkamayız. İnşallah durumun vahametinin farkına varır ve daha çok bedel ödemeyiz." dedi.

AŞILAR NE KORUMA SAĞLAYACAK?

Bilim Kurulu Üye Pof. Dr. Özlü, 15 gün arayla iki doz halinde uygulanacak olan aşıların, yapıldıktan 1,5-2 ay sonra koruyucu antikor oluşturmaya başladığını ifade etti. Öte yandan Prof. Dr. Özlü, Rus aşısını olup virüse yakalanan 20 kişiyle ilgili ise aşı olup virüse yakalanmanın şaşırtıcı olmadığını aşını 1-2 ay içerisinde koruma sağladığını ve bunun şaşırtıcı olmaması aşıyla ilgili bir tereddüt yaratmaması gerektiğini söyledi.