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Korona farklı bir hastalığa mı yol açıyor? Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı!
A Haber ekranlarına konuk olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral son günlerde oldukça tartışılan ‘’yeni salgının Kovid-19’la ilişkisi var mı?’’ ve ‘’Korona farklı bir hastalığa mı yol açıyor?’’ sorularıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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