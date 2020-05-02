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Korona farklı bir hastalığa mı yol açıyor? Doç. Dr. Gülsen Meral açıkladı!

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02.05.2020
A Haber ekranlarına konuk olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral son günlerde oldukça tartışılan ‘’yeni salgının Kovid-19’la ilişkisi var mı?’’ ve ‘’Korona farklı bir hastalığa mı yol açıyor?’’ sorularıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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