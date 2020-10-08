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Korku dolu anlar kamerada! Tünel çıkışında ineğe böyle çarptı

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Giriş: 08.10.2020 12:58
Güncelleme:08.10.2020 13:08
Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ta Göksun tüneli çıkışında başıboş halde gezen ineğe otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun tünellerinde meydana geldi. Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü. Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağı kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Jandarma küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.

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