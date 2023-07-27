27 Temmuz 2023, Perşembe
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Körfez akıntısı çökecek mi? Dünyayı bekleyen büyük felaket
Giderek ısınan yerküre bu kez de Körfez akıntısının çökme riskiyle karşı karşıya. Atlas Okyanusu’nun ılımanlaştırıcı Körfez akıntısının kuvveti 1600 yılın en düşük seviyesinde. Yeni bulgular, felakete yol açabilecek Körfez akıntısının yok olmasının sanıldığının aksine yüzyıllar değil yalnızca yıllar alabileceğini ortaya koyuyor. Peki iklim dengesi bozuluyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.