Konya’da çöken bina! Arama kurtarma uzmanı Murat Uzan A Haber’de

Konya Selçuklu'da 3 katlı Taşoluk Apartmanı dün akşam saatlerinde çöktü. 7 dükkan ve 14 daire bulunan apartmanın enkazında kalan 5 kişiden üçü kurtarıldı. Arama-kurtarma ekipleri halen enkaz altındaki iki kişiye de ulaşılmaya çalışıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan arama kurtarma uzmanı Murat Uzan değerlendirdi. Murat Uzan duman altında arama kurtarmanın zorluğuna ve bembeyaz betona dikkat çekti.

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