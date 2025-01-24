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Konya Valisi İbrahim Akın: 2 kişi çıkarıldı, içeride 5 kişi var

Konya Valisi İbrahim Akın: 2 kişi çıkarıldı, içeride 5 kişi var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 21:18
Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerindeki 4 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Konya Valisi İbrahim Akın yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, “İlk bilgilere göre bina içerisinden 2 kişi çıkarıldı enkaz altında 5 kişi olduğu biliniyor.” İfadelerini kullandı.
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Konya Valisi İbrahim Akın: 2 kişi çıkarıldı, içeride 5 kişi var
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