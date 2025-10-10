Konser vurgunu iddianamesi hazır! 154 milyon liralık kamu zararı var!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, malum konser organizasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. 5'i tutuklu toplam 14 sanık hakkında "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından dava açıldı ve kamunun 154 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Bolu Belediyesi'ne ise Tanju Özcan'ın akraba atamaları damgasını vurdu.

