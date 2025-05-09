Komisyonda korsan eylem! CHP’liler masaları yumrukladı

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu’nu da karıştırdı. Google temsilcilerinin katıldığı toplantıda CHP'li vekiller eylem yaptı. Sıra kapaklarına vuran CHP'liler, Google temsilcilerini de konuşmamaları için tehdit etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN